Temptation Island: Ciavy e Valeria al falò di confronto. Antonella Elia in crisi «Lo lascio». Acque agitate sull'Isola delle Tentazioni, durante la terza puntata i fidanzati e le fidanzati sembrano essere sempre più sull'orlo di una crisi di nervi.

Giovedì scorso al falò di cnfronto c'erano Sofia e Alessandro, che a sorpresa sono andati via insieme, questa sera durante la terza puntata di Temptation Island è il turno di Ciavy e Valeria. A chiedere il falò è Ciavy, da sempre sicuro dell'amore della sua compagna si è ritrovato all'improvviso dall'altra parte della barricata, Valeria accettarà di vederlo? La lontananza e i video "crudeli" della produzione fanno tentennare anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Nella bufera sono finiti anche Antonella Elia e Pietro delle PIane. L'ex gieffina si è lamentata per giorni di essere stanca di non vedere il suo fidanzato, quando però è stata accontentata la situazione è decisamente precipitata: «Se una persona mi delude - ha raccontato la Elia ai single torno alla mia amata solitudine…», e dopo aver visto le clip del suo fidanzato ha così sentenziato: «Bravo, si è vendicato ... peccato che lascio!».

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA