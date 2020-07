Temptation Island, Ciavy e Valeria Liberati dopo l'addio: «Facevo bene a non fidarmi»

Per Ciavy e Valeria Liberati Temptation Island 2020 è stato fatale. La coppia non ha resistito alla prova del reality e si è setta addio dopo un fidanzamento durato oltre quattro anni e finito nel falò di confronto sotto agli occhi del conduttore Filippo Bisciglia.

Ciavy, vero nome Andrea Maliokapi si dice deluso dal percorso di Valeria, troppo vicina al suo tentatore Alessandro: “Sono deluso – ha spiegato in un’intervista a “Uomini e donne” - non credevo si comportasse così come ha fatto. Credo che il suo modo di fare non sia stato quello di una ragazza che entra dichiarando di essere innamorata al punto tale da voler creare una famiglia con me. Ho trovato tutto quello che ho visto in generale poco consono e rispettoso (…) Penso di aver fatto un percorso perfetto, quando ero nel villaggio ho pensato a lei, l'ho rispettata, ho rispettato i suoi genitori (…) I giorni di distanza mi hanno dato la consapevolezza che facevo bene a non, fidarmi di lei anche se - benché lei abbia affermato che la tenevo segregata in casa”.

Valeria dal canto vuole ringraziare il suo corteggiatore: “Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me. Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso, ma a cui ho capito di non voler più rinunciare. Mi sono fatta delle domande e mi sono data tutte le risposte”.

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA