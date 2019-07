Temptation Island 2019, Cristina contro David: «Ha finto, sono fuggita»

Mercoledì 31 Luglio 2019, 00:04 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temptation Island 2019, Cristina accusa David: «Ha finto, sono fuggita». La coppia nata sotto le telecamere di Uomini e Donne e uscita da Temptation Island 2019 insieme, un mese dopo ha deciso di dirsi addio una volta per tutte. Volano accuse da entrambe le parti.Cristina e David hanno lasciato Temptation Island 2019 insieme, ma una volta usciti dal programma qualcoa è cambiato: «Dopo il falò - spiega Cristina - siamo usciti insieme e in camera ha iniziato ad attaccarmi e lì sono fuggita. Ha promesso di cambiare e non l'ha fatto. Oggi mi sento più serena, David non mi consentiva di riprendermi tutte le cose che sono rimaste da lui perchè è un narcisista».«Era arrabbiata perchè si è sentita costretta ad andare via - replica David - non voleva il falò. Lei appena andata via pensava al villaggio, non era felice di stare con me, io sono sbottato. Mi rendo conto che il suo grande difetto è infantile, ha mille pregi, altrimenti non mi sarei innamorato di lei. I miei sentimenti ci sono ma non basta».