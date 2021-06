Temptation Island, Filippo Bisciglia e l'appello alla ex fidanzata: «Incontriamoci, ti voglio chiedere scusa!»

Filippo Bisciglia domani sarà su Canale Cinque pronto a condurre “Temptation Island”. Proprio in tema di amore e coppie, Filippo Bisciglia ha lanciato un appello a una sua ex fidanzata per rivederla e chiederle perdono per il suo comportamento: “Vorrei incontrarla - ha confidato - e chiederle scusa”.

Temptation Island, Filippo Bisciglia e l'appello alla ex fidanzata

Filippo Bisciglia, pronto a prendere il timone della nuova edizione del docu reality Temptation Island e da anni legato alla collega showgirl Pamela Camassa, ha fatto un appello per rincontrare una sua storica ex fidanzata. La passata fidanzata a cui si rivolge il conduttore non appartiene però al novero delle sue ex vip, come Flora Canto o Silvia Salvemini, ma è una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo di nome Annalisa.

In tema di amore infatti Filippo Bisciglia ha confessato in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” : «Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni».

Per sue colpe l’amore è finito e ora Filippo Bisciglia lancia l’appello: «Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato».