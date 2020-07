Temptation Island, Filippo Bisciglia perde la pazienza con Anna: «Basta, non posso vedere nemmeno la tua faccia». L'ultima puntata di questa settima stagione mette a dura prova anche Bisciglia da sempre super partes, che per la prima volta decide di intervenire durante il falò di Andrea e Anna.





Ultimo aggiornamento: 23:04

Ilappare scontato agli occhi di tutti. Nonostante il caratteraccio di Anna, Andrea è troppo innamorato per lasciarla e lei lo sa. Anche durante il falò Anna non nasconde la sua soddisfazione: «Vuoi che ti spieghi subito la mia finta storia d'amore con Carlo? L'Ho fatto perché volevo che stessi male, spero che tu sia stato male. Voglio farti capire che se ti lascio, dopo soffri per me». Anche se Andrea era a conoscenza della strategia di Anna ammette di aver sofferto molto e lei sorride. Ed è qui che per la prima volta interviene Filippo Bisciglia: «