Lunedì 22 Luglio 2019, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 23 Luglio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaria piange disperata durante il falò della quinta puntata di Temptation Island2019. Il motivo? Come sempre l'atteggiamento del suo fidanzato Massimo. Il gesto di Filippo Bisciglia stupisce tutti.In attesa di conoscere se Ilaria e Massimo sono usciti da Temptation Island 2019 insieme, durante la quinta puntata, la giovane romana e scoppiata in un pianto dipserato. La causale parole e i gesti del suo Massimo che è sempre più vicino alla tentatrice. Massimo dice: «Ilaria la vedono tutti bella, ma a per me non è più così», continua a baciare sfiorando quasi le labbra la single e a ringraziarla, mentre Ilaria al falò non trattiene le lacrime: «Ma perchè devo essere innamorata di uno che mi fa stare male?», si chiede. Filippo Bisciglia, da sempre imparziale non riesce a resistere e corre ad abbracciarla. Un gesto sincero e affettuoso che ha colpito tutti. Valanghe di commenti sui social per lui da «tutti si meriterebbero un Filippo Bisciglia nella vita» a «ci sono cose che non si possono comprare per il resto c'è Filippo».