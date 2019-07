Temptation Island, Jessica Battistello e Alessandro Zarino si sono già lasciati? Ecco le parole di lui

Sabato 20 Luglio 2019, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 13:13

si sono già lasciati? Arriva la dichiarazione proprio del single Alessandro . Ma andiamo con ordine. Nell'ultima puntata del reality condotto daha lasciato il fidanzatoed è uscita dal programma con il tentatore Alessandro. Ma a un mese dalle registrazioni come saranno andate le cose tra i due?C'erano stati già degli indizi su una presunta rottura e di un'eventuale partecipazione di Alessandro come prossimo tronista di Uomini e Donne. Ma adesso è arrivata la dichiarazione del diretto interessato. Ecco le parole di Zarino proprio al settimanale di Uomini e Donne: «Non mi sento in colpa per la rottura tra Jessica ed il suo fidanzato Andrea. Prima o poi sarebbe comunque accaduto ed è probabile che il dialogo con me l’abbia aiutata a maturare una decisione che stava già prendendo. Durante l’ultima settimana ho provato una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma anche che tra noi c’era grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti nell’esperienza che ho vissuto all’interno di Temptation sarebbe prematuro. Sono fermamente convinto che due persone per poter alimentare un interesse iniziale devono viversi nella quotidianità e questo non è ancora successo. A prescindere da quello che sarà il nostro rapporto, io per Jessica ci sarò sempre nel caso in cui dovesse avere bisogno di me».​L'affermazione «Io per Jessica ci sarò sempre» ha fatto pensare ai fan che la storia tra i due sia già chiusa. Senza contare che Jessica non lo segue su Instagram. Che si sia trattato solo di un fuoco di paglia? Staremo a vedere.