Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme

Sembra essere tornato il sereno tra Manuela Carriero e Luciano Punzo, coppia formatasi all'interno dell'ultima edizione del reality Temptation Island. La coppia ha affrontato una lunga crisi, dovuta, a quanto sembra, dall'eccessiva gelosia di entrambi.

A confermare il ritorno di fiamma sono stati proprio Manuela e Luciano, che attraverso Instagram, hanno voluto condividere con i loro fan un romantico video dove i due appaiono più uniti e innamorati che mai. A fare da colonna sonora al loro grande amore, la canzone "Pianeti" di Ultimo. Le immagini immortalano la coppia in vacanza al mare, mentre si bacia e si abbraccia in acqua, divertiti ballano in spiaggia e raccontano di essere felici. A corredo del post le frasi della canzone "Che ero a un passo da perdere te e tu eri un passo da perdere me, io che non ho avuto mai niente di vero a parte te", facendo riferimento proprio alla passata crisi.

Non mancano le polemiche, soprattutto da parte di Stefano Sirena, ex fidanzato della pugliese, abbandonato al falò di Temptation Island. «Stamattina un’ondata di messaggi sul circo che pare abbia concluso momentaneamente lo spettacolo. Come vi avevo detto, i “gossippari” sono complici. Prima giudicano, poi leccano. Perché devono mangiare anche loro. Mi fa piacere che ora mi date ragione; io dico sempre la verità nel bene e nel male. Non prendo in giro la gente stessa che mi rende popolare. E non finisce qui».