Temptation Island, il matrimonio di Claudia e Ste: Manuela e Stefano si incontrano (ma si tengono a distanza)

Claudia Venturini e Stefano Socionovo di Temptation Island si sono sposati. La coppia è finalmente convolata a nozze dopo le difficoltà degli anni passati: il matrimonio è stato posticipato prima per la pandemia, poi per la crisi che li ha portati a partecipare al reality. L'isola ha fatto bene a Claudia e Ste che, durante il loro falò di confronto, hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e sposarsi. Lui elegantissimo in blu, lei con il classico abito bianco, le scene del matrimonio sono state riprese e condivise sui social da protagonisti e invitati.

Alle nozze, celebrate il 7 agosto, erano presenti anche i concorrenti dell'ultima edizione del reality di Canale 5: Natascia Zagato, Alessio Tanoni, Federico Rasa, Floriana Angelica, Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti, Jessica Mascheroni, Alessandro Autera, Manuela Carriero, Stefano Sirena. Impossibile per i follower non soffermarsi sulle storie Instagram in cui appaiono Manuela e Stefano, usciti separati da Temptation Island: lei si è fidanzata con il tentatore Luciano Punzo, lui sta con la tentatrice Federica Cleo.

Fra i due nessun riavvicinamento, ma nelle foto di gruppo non hanno potuto evitare di apparire insieme. Rigorosamente distanziati. Per una coppia che si unisce, quella composta da Claudia e Ste, un'altra sembra essersi detta addio per sempre. Manuela e Stefano, del resto, hanno già ricominciato con i nuovi partner conosciuti sull'isola.