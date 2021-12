Temptation Island, le nozze di Panico l'ex della tronista Sara Affi Fella. A breve sarà padre

Nozze per Nicola Panico, l' ex fidanzato della tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella, con la quale è stato protagonista dello scandalo che ha sconvolto “Uomini e Donne” nel 2018, quando i due si vedevano di nascosto violando e regole. Con l'ex, inoltre, aveva partecipato anche a Temptation island. Oggi, Nicola ha voltato pagina ed ha sposato l’attuale compagna,Francesca Parenti, incinta. Su Instagram lo sposo ha pubblicato un post e delle storie per documentare il tutto ai suoi follower

In queste si vede il momento dello scambio degli anelli tra i due. Il calciatore 38enne ha indossato per l’occasione un classico abito nero, mentre la neo sposa non era vestita di bianco, ma ha optato per uno scintillante vestito rosa, abbinato a una cintura nera in vita. Nelle immagini fa ovviamente capolino il pancione della ragazza, che dovrebbe partorire fra circa un mese. Il loro primogenito, un maschietto, si chiamerà Salvatore.

La futura mamma, lontana dal mondo dello spettacolo, è siciliana ed è legata a Panico da poco più di due anni. La gravidanza è stata annunciata la scorsa estate dalla coppia. Un mese dopo è arrivata la proposta di matrimonio durante i festeggiamenti per le nozze di alcuni amici. In quest’occasione Panico si è inginocchiato con un anello davanti alla compagna, che ha prontamente detto “sì”.