Temptation Island, Pietro delle Piane attacca Antonella Elia: «Finirà in una casa di riposo da sola»

Temptation Island, Pietro delle Piane attacca Antonella Elia: «Lei non ha proprio niente, finirà in una casa di riposo da sola». L'attore romano continua a parlare male della sua fidanzata; di Antonella Elia racconta solo cattiverie e tanti dettagli sulla vita privata. Antonella è incredula.



Quinto appuntamento di Temptation Island, la coppia che sta facendo più scalpore è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest'ultimo, in particolare continua a raccontare dettagli intimi sulla loro relazione e ribadisce sempre la sua forza e presunta supremazia. Continua a ribadire che lui è padre mentre Antonella non ha nulla, parole che anche nella scorsa puntata hanno spinto i social a cambiare addirittura la pagina Facebook dell'attore in "Pietro ho fatto un figlio". Tra il pinnettu e il falo delle fidanzate Antonella continua a vedere Pietro attaccarla in tutti i modi: «Io ho una famiglia alle spalle che mi ha sempre aiutato - racconta alla single Beatrice con cui c'è stato un presunto bacio - e sono delle persone eccezzionali. Lei non prende decisioni si lascia trasportare dagli eventi. Se io a lei la lasciassi, soffrirebbe e ricadrebbe nella sua solita malinconia, è destinata a finire da sola. Non agisce, subisce le decisioni degli altri. Io sono il protagonista della mia vita, è una comparsa nella sua vita. Una volta l'ho sentita piangere a singhiozzi e mi ha detto che temeva di essere ricordata solo per aver tirato i capelli ad Aida Yespica. Tu a 56 anni non ti senti realizzata perchè non sei riuscita a fare l'attrice? Io la carico sempre sul lavoro. Lei, tra dieci anni, forse, andrà in una casa di riposo, io no».

Antonella Elia non riesce a credere a quello che sta vedendo eppure continua a darsi delle colpe: «Se parla così, ho fatto davvero qualcosa di brutto. Forse mi odia»

