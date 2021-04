Temptation Island in onda da giugno: ecco le prime anticipazioni

Tantissimi fan iniziano a chiederselo: «Quando comincia Temptation Island?». Il programma ormai cult dell'estate di Canale 5 tornerà anche quest'anno e già ci sono le prime anticipazioni. Confermata la location dell'Is Morus Relais nel sud della Sardegna, che ospita le coppie dal 2015, anno della prima edizione del programma. Le puntate dovrebbero andare in onda - secondo Dagospia - dalla fine di giugno (con le riprese che invece dovrebbero cominciare all'inizio del mese) e al timone ci sarà ancora Filippo Bisciglia.

L'edizione dovrebbe essere "nip", ossia senza personaggi già conosciuti nel mondo dello spettacolo. E non è prevista neanche un'edizione mista tra vip e nuove coppie, come successo in passato. Saranno tutte coppie "sconosciute" alla tv. La produzione sta già lavorando al programma. Invece la versione vip condotta dalla Marcuzzi, per cui la messa in onda è prevista per settembre, sarebbe ancora in bilico.

Lo stesso Filippo Bisciglia è intervenuto nel programma "Punto Z" condotto da Tommaso Zorzi e ha raccontato la forza della trasmissione: «È Maria De Filippi. Ormai Temptation Island negli Usa era finito, lei ha avuto l’intuizione di portarlo in Italia e ora, dopo il grande successo avuto da noi da oramai diversi anni, lo stanno riproponendo tutti. Lei è è un genio ed è grazie a Maria che sto lavorando. Le voglio bene, a prescindere dal lavoro».