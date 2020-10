Temptation Island, Salvo e Francesca escono insieme. La storia di Francesca e Salvo ha rischiato di distruggersi a causa dei silenzi e dell'orgoglio di entrambi. Ma in fondo l'amore c'è sempre stato, nonostante le difficoltà e il viaggio nei sentimenti li ha portati ad un lieto fine.

Dopo l'ennesimo video di Salvo che parla del suo rapporto con la fidanzata fatto di mancanze, Francesca decide di chiedere il falò di confronto anticipato.

Tra i due partono le recriminazioni, Francesca sembra essere per la prima volta la più fragile eppure è quella che tiene le redini di tutto il falò.

Francesca: «Se in questo momento tu non hai la forza e la voglia di potermi dare quello che vorrei, io non credo sia il caso che continuiamo. Questo non vuol dire che io non sia innamorata»

Salvo: «Non ho bisogno di pensarci, io so quello che ho capito. Io sono consapevole di non averti dato quello che meritavi, la mia vita passata mi ha condizionato nelle scelte sbagliate. Mi sono creato un muro dentro di me e non ha giovato a nulla nel nostro rapporto. Io sono pienamente convinto di poterti dare quello che vuoi e meriti. Io ho proprio il bisogno dentro di darti quello che vuoi e che meriti. Io sono consapevole che tu sei la persona che voglio per la vita. Io non più voglia di farti star male».

Alessia chiede a Francesca se crede alle parole di Salvo: «Parzialmente, non sono convinta di quello che sta dicendo».

È il momento della fatidica domanda «Volete uscire insieme?».

Salvo: «Sì. Io sono un uomo diverso e su questo non ho dubbi. Io sono pronto a fare di tutto a tal punto che nella mia testa ho già il nostro mondo».

Francesca è in lacrime : «Ale io ho molta paura di ritornare così come siamo venuti. Io sono molto innamorata di Salvo, il mancato dialogo ci ha portato ad una distanza enorme. Sono delle barriere che abbiamo creato insieme. Ho mancato io, hai mancato tu, ci siamo persi di vista, ma l'importante è avere voglia di ritrovarsi. E io voglio darti questa ultima possibilità Ci voglio provare».

Salvo l'abbraccia forte, si baciano, escono insieme.

