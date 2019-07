Temptation Island, sesta puntata: si riparte con il falò di Ilaria e Massimo

Lunedì 29 Luglio 2019, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Temptation Island 2019 è tempo di tirare i remi in barca! Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda un’altra imperdibile puntata del docu-reality dei sentimenti, e chemai come in questa sesta stagione ha fatto registrare ascolti da record confermandosi leader indiscusso anche sul web. Nella sesta puntata, sempre condotta dal narratore dell’amore Filippo Bisciglia, il racconto riprende da Ilaria e Massimo alle battute finali prima della scelta definitiva. Domani ultima puntata.La sesta puntata di Temptation Island 2019 riparte con il falò di Ilaria e Massimo. I sentimenti che provano l'uno per l'altra saranno abbastanza forti da decidere di restare insieme?Intanto le altre due coppie protagoniste Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio si apprestano a vivere un weekend da sogno in compagnia del loro single preferito.Riusciranno, nelle poche ore passate fuori dai villaggi, a fare chiarezza nel cuore e a prendere una decisione definitiva sulle loro storie d'amore? Al rientro, ad attenderli ci sarà il falò di confronto definitivo. Quale sarà l'epilogo del loro viaggio nei sentimenti? E soprattutto come risponderanno alla domanda cruciale di Filippo: «Decidete di uscire insieme o separati da Temptation Island?»Ma... non è finita qui. Il racconto di Temptation Island 2019 avrà un ultimo appuntamento speciale martedì 30 luglio in prima serata su Canale 5 in cui ascolteremo le prime dichiarazioni inedite delle coppie su cosa è accaduto un mese dopo l’esperienza all’interno della trasmissione. Avranno confermato la scelta presa al falò o saranno tornate sui loro passi?