Temptation Island, tra i tentatori anche Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini

Mercoledì 13 Giugno 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 16:23

Tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island, ci sarà anche Michael Gabriel Terlizzi, il figlio di Franco Terlizzi. Non sarà però, con tutta probabilità, l'unico parente di scelto da Maria De Filippi per i suoi programmi: tra i tentatori di questa edizione, in onda dal prossimo 5 luglio, potrebbe esserci anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca.Se per quanto riguarda Gianmarco Onestini la voce non è ancora confermata ufficialmente, la certezza della partecipazione del figlio di Franco Terlizzi è scontata. Michael ha infatti commentato così: «Temptation è un programma che mi piace molto, la verità è che mi sono arrivate diverse proposte che sto ancora valutando, ma ora non posso dire nulla. Per me è tutto inaspettato, sono andato nello studio dell'Isola dei Famosi per difendere mio padre ( nella polemica sulle presunte frasi omofobe verso Craig Warwick, ndr ) e la tv non era tra i miei piani, ma tentare questa strada mi affascina».Un'altra conferma, invece, è arrivata da Davide Maggio, che in una foto postata da un utente ha riconosciuto Michael Terlizzi tra i tentatori della prossima edizione. Un'altra indiscrezione sui protagonisti che cercheranno di spaccare le coppie porta al nome di Luca Daffrè, modello di Dolce&Gabbana legato da una grande amicizia a Ignazio Moser.