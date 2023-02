Temptation Island tornerà in onda a breve? Filippo Bisciglia rompe il silenzio: ecco cos'ha detto

Filippo Bisciglia confessa di soffrire l'assenza dal piccolo schermo. Dopo la fine di Temptation Island il conduttore non ha più lavorato. Inizialmente si pensava che il programma non sarebbe più andato in onda, ma recentemente Pier Silvio Berlusconi, dirigente Mediaset, ha confessato che potrebbe pensare di rinserirlo nel palinsesto.

Bisciglia a tal proposito si è detto speranzoso: «Sto aspettando di capire se Mediaset voglia riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al 100%, però è chiaro che mi piacerbbe tornare con una nuova edizione». Poi ha rivelato di essere andato vicino alla conduzione di un programma in prima serata: «Ero andato vicino, ma alla fine hanno scelto un'altra persona. Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto proposte interessanti, tra cui offerte di vari reality. Questo mi consola, vuol dire che non si sono dimenticati di me».

L'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di non voler accettare qualunque cosa pur di stare davanti alle telecamere: «Voglio continuare in questo ambito. Vengo da un periodo d'oro che mi ha permesso di tenere qualcosa da parte e che mi permette ora di poter stare fermo, aspettando l'occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa». -