Tromba d'aria sul villaggio di Temptation Island. Le condizioni meteo in Sardegna hanno reso necessario da parte della produzione uno stop alle riprese, come spiega la stessa autrice Raffaella Mennoia su Instagram. «Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati