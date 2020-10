Temptation Island, tutti contro Speranza: «Ma cosa ti dice il cervello!». Mentre il fidanzato Alberto sela "spassa" con la single Nunzia lei si tormenta nel vedere i video ma continua a non voler avere un falò di confronto. Una reazione che sui social sta facendo scalpore.

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono fidanzati da 16 anni, la loro storia a Temptation Island sta viaggiando su due binari completamente diversi. Mentre Speranza si strugge dal dolore, Alberto , il fidanzato, sembra essersi completamente dimenticando di lei passando tutto il tempo con la single Nunzia.

Anche durante il falò dei fidanzati Alberto non ha ripensamenti e spiega ad Alessia Marcuzzi : «Sto ritrovando me stesso. Sto ritornando come ero una volta, cosa che mancava da tempo, veramente». Ad Alberto non manca Speranza ma Nunzia con cui fa lunghi bagni hot, coccole in sauna ecc.

La reazione di Speranza? «Io mi vergogno proprio. Mi sento morire, ma devo avere un quadro completo. Non posso uscire da qua e fare ancora una volta far decidere lui. Mi sono sempre sottovalutata. Ho bisogno di avere un quadro completo».

Sono state proprio queste ultime parole a far insorgere i social che speravamo finalmente in una reazione di Speranza «Ma cosa ti dice il cervello?» scrivono su twitter, oppure «Speranza scappa! Lascialo» e ancora «Ma cosa aspetti, l'ecografia?». Cosa farà Speranza? Lo scopriremo il prossimo mercoledì.

#TemptationIsland Non ho ancora capito cosa stia aspettando Speranza sinceramente — eterna indecisa. (@tznmyking) October 7, 2020

Ma Speranza esattamente cosa sta aspettando? Che le procreino davanti? #TemptationIsland — fede🦋 (@malikismyhero_x) October 7, 2020

Quando di Speranza ti è rimasto solo il nome, ma comunque tu stoica non hai ancora chiesto il falò di confronto e non hai ancora fatto fuori quella merda di fidanzato che ti porti dietro da 16anni. #TemptationIsland pic.twitter.com/kmtCW7z0HX — • 𝓒𝓱𝓲𝓪𝓻𝓪 (@MrsMischief) October 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA