Georgette Polizzi e la confessione choc: «Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno»

si racconta a “Seconda Vita”, programma condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. L’ex protagonista di “Temptation Island” oggi stilista e moglie di DavideTresse, parlando della sua vita, ha anche svelato un particolare inedito relativo alla morte dellaUn episodio terribile su cui Georgette, nella puntata che andrà in onda il 13 novembre, è tornata: “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue dappertutto”. La perdita della mamma, il padre biologico con cui non è mai riuscita a riallacciare i contatti e la sclerosi multipla, che le è stata diagnosticata nel 2018: “Il mio corpo mi stava già abbandonando.Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola “Sla”, poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo. (…) Io ogni giorno sono sicura che arriverà il mio momento. Ricordati di me, perché un giorno lascerò il segno. Ce la farò”.Naturalmente in rete c’è chi ha dubitato: “Gente ha scritto che era tutto inventato e finto, ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”.