Temptation Island, Valeria Liberati e Ciavy: «Grazie al tentatore Alessandro Basciano ho capito di non amarlo più»

Tra Valeria Liberati e Ciavy a Temptation Island è finito l’amore. Al falò di confronto hanno ufficializzato la loro rottura spiegando anche i motivi della separazione, non ultima la presenza del tentatore Alessandro Basciano.

L’esperienza per lei è stata positiva: «Sicuramente cambiata in meglio – ha fatto sapere a “Uomini e donne” - Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa: prima mi sentivo giudicata e avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo dal dire quello che pensavo. Ora non ho più timore e sento di essere tornata la Valeria d’un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima».

Ad aiutarla molta proprio la presenza del tentatore Alessandro Basciano: «Ho capito che nella vita, quando c'è da troncare una relazione, non bisogna avere paura di commettere questo passo, perché se la storia. Non va più è meglio chiuderla, altrimenti si peggiorano solo le cose (…) Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me. Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quelle. Che avevo perso, ma a cui ho capito di non voler più rinunciare. Mi sono fatta delle domande e mi sono data tutte le risposte».

