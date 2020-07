Temptation Island: Valeria si "vendica" di Ciavy con il single Alessandro. Sui social si tifa per il bacio

Io che prego perché Valeria regali a Ciavy un bel paio di corna #TempationIsland pic.twitter.com/pNQFd5oaYJ — Pippi🦝 (@PRaon98) July 9, 2020

QUALSIASI COSA FACCIA VALERIA GODO COME UN RICCIO PERCHÉ CIAVY NON SI. MERITA NESSUNA DONNA #TempationIsland — ॐ Nora نورة (@_ItsNora) July 9, 2020

Ultimo aggiornamento: 23:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Seconda puntata insi conferma essere il personaggio meno amato di questa edizione, mentre la sua fidanzata, Valeria, continua a raccogliere consensi.sono entrati aprofondamente in crisi. In questa seconda puntata Valeria si è avvicinata particolarmente al single Alessandro, Ciavy guarda i filmati che riguardano la sua fidanzata e non è molto felice. Valeria da un lato parla dell'amore che prova per Ciavy «Ridere con lui è la cosa più bella che mi è capitata», dall'altro, trova conforto tra le braccia di. La neo coppia che si è formata all'interno del villaggio delle fidanzate fa sognare il popolo di twitter che vorrebbe vederli insieme, e soprattutto spera in un