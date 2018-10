Temptation Island Vip 2018, nell'ultima puntata si dicono tutti addio. E Valeria Marini torna a casa da single

Per scoprire cosa è successo durante la diretta di martedì sera su canale 5, leggete qui.

Martedì 9 Ottobre 2018, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre, 09:49

L'ultima puntata di Temptation Island Vip 2018 termina con netto 3-0. Tre coppie su tre hanno deciso di dirsi addio. Per Patrick Baldassarri e Valeria Marini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e Alessandra Golastra e Andrea Zenga, il viaggio nei sentimenti termina con una rottura, nessuna delle tre coppie lascia il falò definitivo insieme. Ma niente paura, Temptation Island Vip non finisce qui: giovedì ci sarà anche una puntata speciale che ospiterà tutti i protagonisti di questa prima edizione.00.55 Il viaggio nei sentimenti termina qui. Simona Ventura saluta il pubblico così: «Non ci sono amori sbagliati, ma amori giusti nei momenti sbagliati».00.54 Nonostante Alessandra lo implori di ripensarci Zenga jr è irremovibile.00.47 Andrea sceglie di andare via da solo, Alessandra è incredula, lei sarebbe uscita con il suo fidanzato. Quando Andrea sta per andare via lei lo abbraccia disperata: «ti prego ...» . Andrea Zenga sembra apparentemente combattuto: «Simona io non trovo coerenza anche adesso, non mi ha chiesto nemmeno scusa, continua a dare solo a me le colpe. Io da due anni e mezzo mi prendo sempre le colpe di tutto. Basta! Io ho pianto, sono delusissimo». «Andrea ha gli occhi cattivi - dice disperata Alessandra - non abbiamo mai litigato così».00.39 «Tu in 20 giorni hai visto video miei in cui manifestavo dei disagi - dice Zenga jr - tu ti sei fatta il tuo flirt». Simona Ventura fa la domanda prima ad Andrea: «Ho avuto troppe mancanze di rispetto verso di me e la nostra storia storia, non riesco a farmi andare giù certi sguardi, non mi fido più di te. Io avrò mille difetti ma qui dentro ti ho amata e rispettata più di quanto hai fatto te. Io Alessandra l'amavo, non so se la amo ancora. QUella che c'è stata qui dentro non mi ha rispettato». «In due anni e mezzo l'ho sempre amato - spiega in lacrime Alessandra - non ti ho detto delle cose per paura di perderti. Non mi aspettavo andasse così». Non mi aspettavo andasse così».00.30 «Io sono cambiata qui per colpa tua - dice Alessandra - dopo aver visto come ti comportavi te. Avevi bisogno di una svegliata». «Non è vero, qui dovevamo crescere insieme e invece ti sei solo fatta i ca**i tuoi», replica Zenga.00.25 Andrea e Alessandra si vedono al falò definitivo. Si parte subito con i video di Alessandra e Cerioni. La fidanzata di Zenga nega qualsiasi "momento intimo", ferma e convinta di non aver fatto nulla di male.00.15 Anche se non sono partiti per il weekend Alessandra e Cerioli passano ogni minuto insieme. Il single Andrea prova a baciarla più volte, Alessandra è bloccata solo dalle telecamere. Il fidanzato dopo aver visto i video sbotta: «ma vaff**lo».00.02 Sia Zenga jr che Alessandra scelgono di non partire con i single per il weekend. Il single Andrea Cerioni va a parlare con Alessandra : «se una senza pa**e tu non vuoi partire solo perchè sei bloccata dalle telecamere e non perchè davvero non vuoi».00.00 L'ultima coppia è quella di Adrea Zenza e Alessandra. Ecco dove eravamo rimasti 23.57 «Tenendomi dentro tutte le emozioni che ho vissuto qui - spiega la Marini - voglio uscire sperando di trovare l'amore fuori di qui senza Patrick». «Idem» riponde Patrick23.56 «Io non posso fare delle scuse su dei video» «Io voglio un uomo che mi ami e che possa essere il mio principe e tu non lo sei»23.54 Patrick prova a far valere le sue ragioni, ma la Marini è strabordante: «Tu non sai cos'è l'amore. Io non sono un manifesto, sono una donna. Io ti ho mandato dei messaggi, una provocazione. Se mi amavi mi venivi a prendere dentro il villaggio. Da Patrick voglio le scuse per aver parlato male di me».23.44 «Ivan mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai. Non mi hai mai detto ti amo... mi mandi i link di Fantozzi. Io pensavo che tu fossi una persona che mi voleva bene. Io volevo mandare a Patrick dei messaggi che lui non ha colto. Perchè non hai fatto come Fabio che è entrato nel villaggio a riprendersi Marcella».23.39 Valeria Marini raggiunge Patrick al falò di confronto. «Hai detto delle cose non vere di me - inizia la Marini - sentirti parlare è stato brutto, hai parlato del personaggio, non di me. Ti ho mandato delle provocazioni, la tuia indifferenza mi ha distrutta, sono felice di aver fatto questo perscorso e di aver capito perchè tu non mi dai quello di cui ho bisogno. IN questi giorni non ti ho mai mancato di rispetto». «Ma tu stai scherzando - risponde Patrick - ho visto 16 video di te, ti sei baciata con quello. Non puoi pretendere amore se non lo dai». «Dici delle cose stupide»23.23 Per la prima volta dopo 21 giorni Patrick e Valeria si ritrovano faccia a faccia per il falò definitivo. Prima di incontrare Valeria Simona ha un video per Patrick. Prima c'è la Marini che si apparta con il silngle spagnolo nella stanza dei tentatori dove non ci sono telecamere, poi durante ul week end insieme tra i due scatta un bacio subacqueo, questa volta le telecamere ci sono. Patrick non la prende bene: «non merito una roba del genere». I baci non finiscono qui. «Mi dispiace di non aver capito che di fianco ho una persona irrispettosa e che non voglio assolutamente vicino a me»23.23 «Si sono baciati - commenta Patrick - è ridicola, con quiesto si chiude il cerchio. Giochini ridicoli alla sua età. Flirtare come una ragazzina di 15 anni». La Marini parte per il suo week end stellare con il single Ivan. Prima di andare al falò la Marini dice a Ivan: «sono felice di averti incontrato. Mi hai aiutato a capire quello di cui veramente ho bisogno. Ci vediamo presto».23.10 Per Patrick c'è un video anche nel pinnettu. Valeria e Ivan sono in spiaggia sempre più vicini. La Marini si nasconde sotto le coperte con Ivan. Si saranno baciati? 23.03 Falò in solitaria anche per Patrick, è furioso « In tutti i video che ho visto c'è un apersona che non riconosco. Io no le voglio bene? E' ridicolo. Valeria sta dicendo solo cavolate. Se volevo vivere all'ombra di Valeria facevo quello che diceva lei. Alfieri ha detto che io sono attratto dal personaggio Marini e lei è stata zitta. E' una bambina, mi aspetto delle scuse e poi se ne va aff*lo»22.52 Ultimo falò da sola per Valeria che sconvolta dalle parole di Patrick «Si è tolto la maschera di una persona che appariva in un modo. Mi fa paura quel tono, ha qualcosa di invidioso. Ha parlato di figli, io non ne ho ma non li farò certo con lui. Nella mia vita privata ho sbagliato delle cose, ma lui sta dicendo una marea di bugie. Mi attacca sul mio punto debole, quella di non avere una famiglia è la mia spada nel cuore. Sono sotto choc. Mi avesse tradito sarebbe stato meglio. Non mi merito una roba del genere. Mi sento umiliata. Io ho sposato il mio lavoro perchè andava a compensare altre mancanze». La Marini non vuole vedere altro, torna al villaggio ad aspettarla c'è Ivan ... e la pizza. Non mi merito una roba del genere. Mi sento umiliata. Io ho sposato il mio lavoro perchè andava a compensare altre mancanze». La Marini non vuole vedere altro, torna al villaggio ad aspettarla c'è Ivan ... e la pizza.22.47 E' il momento della coppia stellare: Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Ecco dove eravamo rimasti. 22.43 A differenza di quanto promesso la single Sara non è lì ad aspettarlo, ma Sossio vuole comunque incontrarlo. «Io mi sono affezionata tanto a te - dice Sara - come sai sono timida ed ho i mie tempi, non ho quella spinta per restare». «E' giusto così, non ho mai pensato di poter essere il tuo fidanzato, ma nei miei sogni ho immaginato di poter avere una storia del genere. Non sei stato nè il problema nè la causa della rottura tra me e Ursula».22.41 «Io sono un cucciolo, non voglio fare la guerra, voglio fare l'amore. Sono un cucciolo, con Sara ho trovato un rifugio, quello è il rapporto che vorrei» Simona chiede a Sossio se può andare oltre l'orgoglio. Al villaggio c'è Sara ad aspettarlo... in teoria22.37 Sossio rientra, Simona chiede a entrambi di parlarsi per una volta serenamente. «Sapendo la mia storia passta molto delicata, sentirmi ancora una volta quelle parole, mi hanno ferito così tanto e ho avuto una reazione d'orgoglio» dice Sossio. «Io non ti mai detto ti amo ma te l'ho sempre dimostrato. Io non ho bisogno di uscire da qui a mani piene». Arriva la domanda fatidica, Sia Ursula che Sossio scelgono di uscire da separati.22.33 Simona: «Ursula tu lo ami ancora?». «Simona non lo dirò mai, voglio che resti dentro di me, non lo deve sapere. Qualche giorno prima di entrare mi ha detto hai bisogno di stare tranquilla perchè lì devi entrare forte. Non capivo questa affermazione. Non ha avuto rispetto di me. Io non posso avere un uomo che pensi solo a se stesso».22.26 I video ora sono quelli di Ursula. è impossibile affrontare una discussione costruttiva. Sossio urla e recrimina, Ursula si fa sempre più piccola. «Così non si può» SImona Ventura blocca tutto e chiede a Sossio di abbandonare temporaneamente il falò.22.13 Falò di coppia, Sossio e Ursula al confronto finale. Sossio parte cattivissimo: «visto che non ti ho potuto pagare la vacanza te la sei fatta qui. Dopo quattro giorni qui hai mancato di rispetto a mia madre, non hai fatto altro che umiliarmi. I panni sporchi si lavano in famiglia. Io con Sara non ci ho fatto niente». Simona fa vedere loro i video di Sossio e della single. Sossio e Ursula continuano a recriminare le mancanze dell'uno o dell'altra. SImona prova a fare un po' di chiarezza.22.03 A poche ore dal falò di confronto per Ursula c'è un video di Sossio nel pinnettu. Sossio e Sara trascorrono un weekend fatto di coccole e tenerezze, alla fine le scrive una lettera «Sono entrato quì con un forte sentimento per Ursula ma il suo carattere mi ha fatto avvicinare a te. Comunque vada sappi che sarai comunque uno dei ricordi più belli della mia vita. Chissà se dopo il falò sarò libero di incontrarti di nuovo ed essere ancora noi». Poi si abbracciano. Sossio vuole accendere una lanterna cinese con le loro inziali sopra «l'ultima volta che l'ho fatto è stato con la mia ex moglie e ora voglio farlo con te». Ursula lascia il pinnettu.21.50 Falò in solitaria anche per Sossio. Ursula si lamenta del fidanzato con tutti i single del villaggio si lamenta. «Sulla carta è lei quella più innamorata - dice Sossio - se era così innamorata doveva chiedere il falò dopo quattro giorni perchè io sto conoscendo una ragazza». Prima del falò di confronto di coppia i fidanzati hanno la possibilità di passare un week end romantico, e Sossio è al settimo cielo, può stare con Sara. Ursula sceglie Giorgio Alfieri, ma la sera cambia idea «ho bisogno di un po' di tempo per me,di stare sola».21.38 Ursula al falò: «è una settimana o forse più che mi aspettavo che chiedesse un falò, invece niente, almeno mi avrebbe dimostrato di avere le pa**e». Sossio nel video parla con la single Sara e dice: «Mi dispiacerebbe di uscire qua a mani vuote, perdere di qua e di là». «E' squallido - commenta Ursula - un povero sfigato. NOn sta perdendo una fidanzata, ma anche un punto di riferimento». Ma Simona le dice che c'è ancora un altro video, Sossio chiede a Sara: «quando esco dal falò tu mi aspetti?». Con lui avevo dei progetti, ci credevo.Non mi merita, non so come farò». «Ma non ti merita o non lo ami più» chiede Simona, Ursula non ammette di essere ancora innamorata.21.37 Simona Ventura fa il punto della situazione sulla prima coppia composta da Sossio e Ursula. Ecco dove eravamo rimasti. 21.35 Si parte. Le tre coppie rimaste in gara decideranno in questa ultima puntata il destino della loro relazione. Per le coppie nulla sarà più come prima. Sigla.Tra le coppie in crisi ce ne sarebbe anche un'altra di cui si sta parlando. E' di poche ore fa l'indiscrezione secondo cui dopo ben 7 anni di amore, Simona Ventura e Gerò Carraro si siano ufficialmente lasciati