Temptation Island Vip 2018 si prende il pomeriggio: puntata speciale nel salotto di Uomini e Donne

Lunedì 8 Ottobre 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ascolti di Temptation Island Vip 2018 hanno convinto tutti e nonostante le smentite iniziali, il programma di Simona Ventura dovrebbe avere la sua puntata speciale. Domani sera ci sarà ultimo imperdibile appuntamento con Temptation Island Vip, mentre giovedì la puntata speciale in un orario sorprendente.Giovedì 11 ottobre su canale 5 dalle 14.45 Maria de Filippi accoglierà nello studio di Uomini e Donne tutti i protagonisti della prima edizione Vip del Reality. Non si sa ancora se le puntate saranno divise in due parti o ce ne sarà una unica, ma secondo l'indiscrezione di DavideMaggio.it, Uomini e Donne cederà il suo spazio pomeridiano a Simona Ventura e a tutti il cast di Temptation Island Vip, e scopriremo quante coppie sono rimaste insieme e chi invece si è detto addio definitivamente. Tra i confronti più attesi, forse perchè giocano in casa c'è quello tra Nilufar, Giordano e Nicolò che ritornano sul luogo del delitto.