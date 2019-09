Temptation Island Vip, Ciro Petrone scappa per raggiungere la fidanzata: caos al villaggio

Martedì 3 Settembre 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 16:55

La seconda edizione dicomincia lunedì 9 settembre, ma dai social cominciano a trapelare già le prime clamorose indiscrezioni. Con un video pubblicato su Instagram, la trasmissione di Canale 5 ha anticipato la rocambolesca fuga di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati. Dalle poche immagini a disposizione, si vede l'attore napoletano scavalcare uno scoglio e correre verso il villaggio delle ragazze, nel disperato tentativo di raggiungere la fidanzata Federica Caputo. La fuga ha scatenato il caos nel villaggio, con gli addetti alla sicurezza che provano invano a placcare il ragazzo.Che cosa avrà spinto Ciro Petrone a infrangre il regolamento del Temptation Island Vip in maniera così clamorosa? Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma non è da escludere l'ipoesi che l'attore reso noto dal film "Gomorra" abbia visto qualche filmato compromettente della sua ragazza Federica. Non resta quindi che aspettare il 9 settembre per l'inizio ufficiale di Temptation Island Vip, condotto quest'anno per la prima volta da Alessia Marcuzzi