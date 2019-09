Temptation island vip, Nathalie Caldonazzo lascia il fidanzato Andrea: «E' finita per sempre»

Lunedì 23 Settembre 2019, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temptation island vip, la seconda puntata si apre con il falò di confronto tra Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea accusato di avere iniziato una relazione con la single Zoe. «Nulla giustifica questa love story nata appena sei entrato là dentro - tuona la Caldonazzo - Non ti vergogni di quello che hai fatto? Te la fai con una ragazza che ha 5 anni più di mia figlia».La situazione si fa tesa quando lui guarda un filmato di Nathalie che balla con un corteggiatore: «Sai che mi da fastidio se ti tocca qualcuno, per me hai chiuso», urla Andrea. «Ti chiedo di moderare i toni», lo rimprovera la Marcuzzi. «Menomale che c'è Alessia testimone», dice la Caldonazzo. E lui: «Quando sei casa non parli così della Marcuzzi».Dopo la visione dei filmati Nathalie si alza e se ne va: «E' finita per sempre». La Marcuzzi prova a farle cambiare idea: «Ha rovinato tutto, non lo posso più guardare».