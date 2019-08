Temptation Island Vip 2: Anna Pettinelli risponde alle critiche per la partecipazione al reality

Domenica 25 Agosto 2019, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 13:50

Non ancora cominciata, la seconda edizione di Temptation Island Vip fa già discutere. Sul web e soprattutto sui social infatti, dopo l'annuncio dei partecipanti dato da Alessia Marcuzzi, si cerca di conoscere meglio quelle che saranno le coppie del reality. Le critiche ai futuri concorrenti non si fanno attendere e dopo il botta e risposta di qualche giorno fa tra lo youtuber Er Faina e gli utenti, anche Anna Pettinelli ha deciso di rispondere alle parole non proprio dolcissime del pubblico dei social.La conduttrice radiofonica ha infatti immediatamente risposto a tono ai commenti dei primi haters apparsi sotto un suo post pubblicato su Instagram. A chi l'ha accusata di essere troppo vecchia o di fare quest'esperienza unicamente per denaro, la Pettinelli ha replicato repentinamente e senza troppi giri di parole, dicendo che la sua dignità «non sarà mai messa in gioco da un programma tv».Le polemiche sul reality e sui futuri concorrenti dunque continuano e non sono assolutamente destinate a placarsi.