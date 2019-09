Temptation Island Vip 2, Er Faina si arrende e ritrova Sharon: «Sono stato presuntuoso. Pensavo di venire qui a fare una passeggiata»

Martedì 17 Settembre 2019, 01:06 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temptation Island Vip 2, Er Faina si arrende: «Sono stato presuntuoso. Pensavo di venire qui a fare una passeggiata». Damiano, quasi al termine della seconda puntata, ha chiesto alla produzione un falò di confronto speciale per poter parlare ancora una volta con la sua Sharon.Qualche giorno dopo essere stato mollato dalla sua Sharon, Damiano detto er Faina chiede alla produzione di Temptation Island Vip 2 un falò speciale per poter parlare ancora una volta con la sua fidanzata. Damiano arriva al falò con un fiore appena colto e la disperazione di un uomo innamorato che è disposto a tutto pur di riprendersi il suo amore. Dopo qualche minuto d'attesa Sharon si presenta al falò, Damiano è al settimo cielo, abbandona la maschera di uomo duro e si arrende all'amore: «Sei stupenda amore, scusa ma non c’era il fioraio aperto. Stasera sono stato bravo e ti ho chiamato presto. Ho sbagliato a venire qui, perché io ho avuto la presunzione di essere bravo a fare tutto. Pensavo di venire qui a fare una passeggiata e non è stato così. Lì dentro non stavo bene, mi mancavi tu, tutto quello che ho a Roma, questi giorni ho pensato a quanto era bello venire a casa tua, abbracciare tua nonna e tutto quello che abbiamo. Io lo so che è sbagliato incazzarmi con te perché non c’era motivo. Questi giorni ti ho scritto duecento lettere, non ho mai scritto tanto nemmeno alle elementari. Ho provato a scrivere una canzone di Ultimo ma non ci sono riuscito. Perdonami. Se torni con me ti giuro non ti chiedo più nulla, Ti amo torniamo a casa».Una dichiarazione in piena regola e anche molto emozionante.«Io ci sono rimasta male perché mi hai accusata ingiustamente. Mi sei mancato», risponde Sharon, i due si baciano, in sottofondo la colonna sonora della Bella e la Bestia.«Damiano - commenta Alessia Marcuzzi - tu hai fatto bene a venire qua perché ti sei reso umano, stai piangendo per amore, sei un ragazzo sensibile. Queste lacrime che vedo non sono debolezza ma la tua forza, per me da oggi esiste un mito assoluto che è la Fainessa, ora c’è la domanda ufficiale. Sharon vuoi uscire di qua con Damiano do da sola?». «SI» risponde raggiante Sharon. Damiano e Sharon lasciano Temptation Island Vip 2 insieme