Temptation Island Vip 2, Nathaly Caldonazzo lascia Andrea Ippoliti: «Pensavo fosse amore, per me è morto. Delusione totale»

Giovedì 26 Settembre 2019, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello che ho visto in quel villaggio mi ha scioccata. Sono una donna forte, ho diverse esperienze alla spalle, ma questa mi ha devastata», Nathaly Caldonazzo dopo la sua avventura a Temptation Island Vip 2 parla dell’ex fidanzato Andrea Ippoliti, che ha lasciato nell’ultima diretta del reality Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi.La coppia si è bruscamente separata nel falò di confronto chiesto da lei per l’evidente avvicinamento del suo compagno alla single Zoe, ma già prima le cose non andavano per il meglio: «Ho scelto di partecipare al gioco – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne” – per gioco, per metterci alla prova (…) Mi ha stressata per anni, ma ho continuato la nostra storia perché… pensavo che fosse amore, invece era un calesse! Ho voluto metterlo alla prova e volevo anche che altri vedessero la sua reazione: per ogni cosa venivo sempre messa all’angolino».Dopo un primo momento di choc, sta ripartendo: «Svuotata completamente, ma pronta a rinascere. Sto metabolizzando un lutto, perché dentro di me questa persona è assolutamente morta. Non voglio più neppure incontrarlo per strada. Appena torno a casa cambierò anche la palestra, quella dove andavamo insieme: non voglio vederlo più neppure mezza volta. Faccio finta che sia morto. La delusione è profonda, radicale, totale. Basta, è veramente finta, è imperdonabile tutto ciò. E poi mi ha rovinato un'esperienza che poteva andare diversamente. Non è possibile che se vedi un paio di balletti reagisci così».Nathaly, per sottolineare ancor più la distanza, ha poi postato la copertina del settimanale che l'ha intervistata dal suo account Instagram, ricordandosi di cancellare viso e nome dell’ex.