Lunedì 16 Settembre 2019, 23:54 - Ultimo aggiornamento: 17 Settembre, 06:30

Temptation Island Vip 2, ​Nathaly Caldonazzo prende a calci il computer al falò: «Mi vergogno di essere qui con lui». Già dalla prima puntata era chiara la crisi tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea. Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2, la situazione sembra farsi addirittura incandescente. Andrea è sempre più vicino alla single Zoe, mentre la Caldonazzo non riesce a credere a quello che sta vedendo.Durante il falò delle fidanzate di Temptation Island Vip 2 , per Nathaly Caldonazzo c’è un lungo video sul fidanzato Andrea e la giovanissima Zoe. I due ridono, scherzano, si abbracciano, fanno i fidanzati come ammette lo stesso Andrea. «Sono senza parole – commenta Nathaly - ha talmente toccato il fondo. Io lo vedo proprio un pupazzo, mi vergogno di essere qui con quest'uomo. Io non ho parole. Come se fosse venuto qui a farsi una vacanza con la prima ragazza che ha trovato».Nathaly prende a calci il computer dopo aver sentito il fidanzato Andrea chiedere alla single Zoe del suo punto erogeno: «Scusa Alessia ma non ce la faccio. Che il mio uomo sia questo, ma non si vergogna? Poi per come mi ha fatto vivere questi tre anni che non potevo salutare nemmeno il vicino di casa. Ora ho capito perché, perché è lui che fa così. Mi sono dannata per tre anni, ho cercato di fare di tutto, mi faceva sempre sentire sbagliata».La Marcuzzi, che in questa seconda puntata è davvero impeccabile, la invita a proseguire nella visione:«Non sei obbligata ma ti consiglio di andare avanti, ti può servire per capire». Andrea e Zoe si coccolano in giardino sotto le coperte, poi entrano nella casa delle single dove non ci sono le telecamere. «Nathaly davvero credi che lui non lo stia facendo per ripicca?», chiede Alessia «Non penso, ha dato fuoco a tutto. A superato ogni limite di decenza. Poteva evitare di fare quello che ha fatto». Dopo il momento di sconforto Nathaly viene coccolata dalle amiche e sembra riprendersi. Effetivamente la Marcuzzi ci ha visto giusto, perchè Andrea al falò dei fidanzati conferma che se Nathaly si fosse comportata bene fin dall'inizio lui non sarebbe andato oltre.