Temptation Island Vip 2, Pago sempre più deluso da Serena: «Pensavo fosse più onesta»

Martedì 1 Ottobre 2019, 00:29 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Puntata difficile per. Durante il falò dei fidanzati di, il cantante vede altri nuovi video della sua fidanzata ed èPago viene mandato nel pinnettu dia vedere un video di Serena Enardu e del single Alessandro. Pago ne esce distrutto, è furioso, rompe una ciabatta dando un calcio e si chiude in bagno a piangere. Al momento del falò dei fidanzati Pago ammette di non stare bene: «è un misto tra il deluso e l’incavolato. Sono innamorato, ma è evidente che non vanno oltre solo per le telecamere, quindi non so che fare». Anche per Pago come peri video da vedere sono tanti: «Pensavo fosse un po’ più onesta – ammette il cantante - . Ha superato i limiti, sono molto deluso da questa ragazza, pensavo di conoscere questa ragazza… la chiamo ragazza perché non ce la faccio a chiamarla per nome.». Dopo Pago è il momento del falò di Serena: «è vero quando dice che sono insoddisfatta, per lui però è normale. Abbiamo passato un periodo molto pesante, ma lui ha sempre sminuito tutto, è ovvio che ti passa la fantasia. La casa è mia, non ha mai avuto una posizione importante, io sono stata educata a non chiedere niente». «Hai perso la stima di Pago Serena?» chiede Alessia Marcuzzi. «Non vorrei dire una cosa così forte perché c’è un sentimento - risponde Serena - è una bravissima persona, lui continua a descrivermi come una persona orrenda, ma allora che cosa ci sta a fare con me»