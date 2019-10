Temptation Island Vip 2

Lunedì 7 Ottobre 2019

Prima del falò finale diperci sono altri video e altre lacrime. Il cantautore continua a ricevere i filmati della sua fidanzata sempre più vicina al tentatore senza però prendere una posizione. Durante la puntata ha candidamente ammesso:«Sono allibito per come questa ragazza sia completamente rinco***nita. E’ vergognosa». Perl'esperienza aè stata ricca di filmati della sua fidanzata Serena Enardu con il tentatore Alessandro: «Continua questa love story nascosta - commenta con gli altri fidanzati il cantante sardo - aspettano il momento giusto che sarà alla fine del programma … e aspettiamo». Quando Gabriele gli chiede come mai ancora non ha chiesto il falò di confronto lui risponde così: «. Ma figurati se posso stare con una così. Dopo sette anni fai na roba del genere?». La stessa domanda gliela rivolge Alessia Marcuzzi durante il falò dei fidanzati, Pago ribadisce: «Non chiedo il confronto perchè voglio che lei si viva l'esperienza come desidera e poi sentire le sue motivazioni».