Temptation Island Vip 2, Pippo Franco e il figlio Gabriele: «Esperienza estrema, ma se si fidanza è molto fedele»

Striscia la Notizia choc: Vittorio Brumotti aggredito

Venerdì 27 Settembre 2019, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei protagonista di, figlio del noto conduttore. Franco è entrato nel reality condotto da Alessia Marcuzzi accompagnato dalla fidanzata Silvia Triado che sembra molto a suo agio nei panni della single. A parlare di Gabriele e del perché abbia deciso di entrare in gioco è stato proprio il papà Franco che ritiene la parteciapzione al programma “Un’esperienza estrema”.Gabriele infatti non sarebbe entrato in gioco per la voglia di apparire: “Non per vanità, e neanche per apparire – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Spy” - Credo che abbia voluto cogliere l'opportunità che gli è stata offerta per affrontare un’esperienza così estrema che, contrariamente a quello che pensano gli altri, arricchisce l’interiorità. Oggi in televisione i contenuti sono banditi: come cerchi di infilare un contenuto, anche se ironico scappano tutti. Eppure sfido chiunque ad andare lì: non bisogna avere paura di niente”.Pippo ritiene che il figlio abbia un carattere molto simile al suo: “Sotto certi aspetti è proprio uguale a me, soprattutto nell’uso dell’ironia. Lui ha detto che si è formato da solo, ed è vero. E come lui suo fratello, che oggi fa lo psicologo (…) Pensi che non mi hanno mai seguito come artista: non hanno mai guardato i miei programmi televisivi e nemmeno hanno visto spesso le mie serate, ma mi hanno seguito come padre”.Non pensa che tradirà la fidanzata (“Se si si lega a una persona è estremamente fedele”), che in fondo conosce poco: “L'ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele: quello che conta è la sua libertà”.