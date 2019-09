Temptation Island Vip 2, confessione a sorpresa di Simone Bonaccorsi: «Io Chiara me la sposo»

Lunedì 16 Settembre 2019, 23:09 - Ultimo aggiornamento: 17 Settembre, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temptation Island Vip 2, confessione a sorpresa di Simone Bonaccorsi: «Io a Chiara me la sposo». Se i rumors all'esterno parlano di una coppia al capolinea, le immagini che stiamo vedendo in questa seconda puntata dicono l'esatto contrario. Il più bello d'Italia sembra essere molto innamorato della sua fidanzata.All'interno del villaggio delle fidanzate di Temptation Island Vip 2, Chiara Esposito vola di tentatore in tentatore. Il suo atteggiamento fa storcere il naso alle fidanzate e ai fidanzati ma non al diretto interessato. Simone Bonaccorsi, nonostante le immagini è sicuro dell'amore che prova per la sua fidanzata, ammette che in passato hanno avuto dei problemi e ci sono stati dei tradimenti, ma da quando sono tornati insieme c'è solo amore tra loro.Alessia Marcuzzi durante il falò chiede al più bello d'Italia cosa pensa di tutti i video che ha guardato: «Io la amo e sono sicuro del nostro rapporto. Darei la mia vita per lei. Quando usciremo da qui, io me la sposerò»