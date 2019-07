Temptation Island Vip, la conduttrice sarà Alessia Marcuzzi: ecco la lista delle coppie scartate

Giovedì 25 Luglio 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 17:44

Dopo d’esordio di Simona Ventura, sembra che saràa condurre la nuova edizione di. Le riprese della nuove avventure di coppie vip inizieranno ad agosto per poi venire tramesse in prima serata a settembre, di ritorno dalle vacanze.Da tempo si parlava dell’arrivo die ora la rivista “Spy” ufficializza l’arrivo a conduttrice che fra Grande Fratello, Isola dei Famosi e appunto Temptation Island Vip si è ormai specializzata in reality.C’è ancora mistero sui concorrenti, ma secondo il settimanale alcuni nomi noti sono orami fuori dalla lista: “non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra.A dare qualche indizio in più è arrivata anche l’autrice tv Raffaella Mennoia: “Stiamo chiudendo il cast – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - o e Fabio Pastrello, che curiamo la parte autoriale della trasmissione, abbiamo preparato tutta l'edizione Vip. Abbiamo convocato per i provini circa una trentina di coppie. La fase di casting solitamente è più difficile rispetto a quella dell'edizione Nip, perché abbiamo a che fare con persone esposte mediaticamente che fanno maggiore fatica a raccontarsi e alle volte sono più attente a ciò che dicono e a come si esprimo- no. All'interno del villaggio, però, fortunatamente si dimenticano. Sicuramente non prenderei mai nel cast coppie molto note sul web: chi lavora con i social, i cosiddetti influencer, passerebbe il tempo a modulare i propri comportamenti sulla base di ciò che si pensa possa essere ben visto in rete, dimenticandosi della vita reale. Sarebbe fallimentare”.