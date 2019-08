Temptation island vip, Alessia Marcuzzi: «Le coppie scelte mi piacciono e non vedo l'ora di vederle all'opera»

Domenica 4 Agosto 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 17:23

Manca poco più di un mese all'inizio die, a meno di una settimana dalla fine della settima edizione, la produzione guarda avanti.comincia infatti a parlare dell'edizione che la vedrà impegnata in prima persona nella conduzione: «Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all'opera: mi piace quello che non ti aspetti...».«Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova - spiega la Marcuzzi- un'esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi».Il reality andrà in onda a settembre in prima serata sue lasottolinea che sarà per lei un'esperienza particolare proprio perchè ama immedesimarsi nelle persone, ascoltarle e comprenderne difficoltà ed emozioni.Dopo il successo dell'ultima edizione, terminata la scorsa settimana, il programma è dunque pronto a ripartire con il "formato vip", che regalerà sicuramente sorprese e molti colpi di scena ai telespettatori.