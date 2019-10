Temptation Island Vip, Alex Belli sbotta dopo il ballo hot tra Delia e Riccardo: «Mi sono rotto i c**»

Sabato 12 Ottobre 2019, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sarà uno dei protagonisti della prossima puntata diinsieme alla sua compagna, ma le cose tra i due non sembrano andare bene. Secondo alcune anticipazioni della puntata di lunedì il falò tra i due sembra sarà molto complicato.La coppia è entrata in corso d'opera nel reality, ma da subito ha mostrato delle criticità. Delia ha stretto un rapporto molto particolare con il single Riccardo. Un'amicizia che però sembra sia andata oltre. Alex ha ammesso di essere molto geloso della sua donna e vederla così vicina a Riccardo potrebbe averlo infastidito. Guardando un video nel Pinnettu, in cui Delia e Riccardo ballano un tango appassionato con tanto di rosa rossa, passata di bocca in bocca, Alex sarebbe esploso.«Andiamo a fare sto ca..o di falò che mi sono rotto i co….oni. Dai su, forza e coraggio». Queste sono state le parole di Belli, come anticipato dalla produzione del reality sulla pagina social. Che tutto questo possa essere il presagio di una rottura tra i due?