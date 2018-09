Temptation Island Vip, in crisi le prime coppie: «Valeria Marini ha lasciato Patrick prima del reality». Problemi anche per Nilufar e Giordano

Venerdì 21 Settembre 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 18:44

Valeria Marini e Patrick Baldassarri non sarebbero più una coppia e la colpa potrebbe non essere del tentatore Ivan. I due, protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, sono già sembrati al pubblico una coppia poco solida, soprattutto per l'atteggiamento provocatorio di Valeria nei confronti del tentatore madrileno. Questa una prima anticipazioe della seconda puntata del reality.Sembra però che i due siano solo amici da tempo, il settimanale Diva e Donna ha lanciato uno scoop, affermando che la loro storia potrebbe essere finita prima delle registrazioni di Temptation Island Vip, cosa che spiegherebbe la serenità con cui Valeria si relazioni ad Ivan. C'è chi sostiene che i due siano molto complici, ma non fidanzati, e che si sarebbero fatti immortalare insieme per tutta l'estate solo allo scopo di attirare attenzione una volta dentro al reality, che sia business più che amore?Non solo Valeria e Patrick. A Temptation sembra che anche Nilufar e Giordano abbiano qualche problema tanto che lei avrebbe detto: «Un vaso quando è rotto non torna più come prima. Nessuna donna sarebbe felice di una relazione così», dichiarazione molto forte a cui è seguita la richiesta di un falò da parte di Giordano.