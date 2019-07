Temptation Island Vip, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio concorrenti: «Per ora lascio la suspense»

Venerdì 12 Luglio 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 16:57

Con la loro storia d’amoresono stati protagonisti del reality Mediaset “Il Grande Fratello 2019”, condotto da Barbara d’Urso e ora per i due ex reclusi di Cinecittà si potrebbero aprire le porte di “”.Mentre la versione Nip è tuttora in svolgimento con al timone Filippo Biscilia, intorno alla metà di settembre dovrebbe andare in onda il reality in salsa Vip. Lo scorso anno i villaggi in Sardegna hanno ospitato sei coppie fra cui, Sossio e Ursula, Stefano Bettarini e Nicoletta e Nilufar con Giordano, mentre per la nuova edizione si è fatto il nome di Francesca De Andrè e Gennario Lillio.La De Andrè, sentita a riguardo dal settimanale “Oggi” non ha negato ma nemmeno si è voluta sbilanciare con un “Per ora lascio la suspense”. Le indiscrezioni danno per partenti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e un’altra coppia nata al GF, quella formata da Kikò Nalli e Ambra Lombardo.