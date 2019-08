Temptation Island, Chiofalo contro Er Faina: «Venderebbe la madre per quattro follower»

Temptation Island Vip

Martedì 20 Agosto 2019, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 22:28

Attacco in piena regola e senza peli sulla lingua di "lenticchio", uno dei grandi esclusi della nuova edizione del docu- reality condotto dain onda a metà settembre su canale 5.Francesco Chiofalo è uno dei grandi esclusi della nuova edizione di. Il pubblico lo ha conosciuto durante la scorsa edizione "normal" in cui era fidanzato concon il soprannome di "Lenticchio", il suo nome era circolato a lungo come nuovo concorrente dell'edizione Vip, ma all'ultimo è stato "sostituito" da Damiano detto er Faina. Un cambio che non è proprio andato giù a Chiofalo e su una delle sue storie Instagram si è sfogato:Lenticchio ha accusato il suo ex amico di essere un incoerente, e alla domanda dei suoi follower su una storia Instagram ha risposto così: «Cosa penso di lui? Che è un pagliaccio. Si è venduto per quattro spicci e un po' di Tv. Diceva che essendo un uomo di sani principi non gli interessavano i follower e la tv ma alla fine diceva queste cose per avere visibilità e notorietà.ProbabilmentePer quattro spicci e un po’ di TV s’è venduto lui e pure la ragazza» e ancora «Diceva che si era scelto una fidanzata non famosa, una barista, proprio perché non gli interessava la visibilità. Falso, ci ha preso per il cu*o a tutti». Cosa risponderà Damiano che solo poche ore fa si è difeso dagliche lo accusavano di incoerenza?