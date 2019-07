Temptation Island Vip, Kikò Nalli e Ambra Lombardo tra i concorrenti? «Gelosa, ma la relazione ne uscirebbe indenne»

Lunedì 15 Luglio 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 17:24

Con Temptation Island in svolgimento con la conduzione di Filippo Bisciglia, gli autori sono alla ricerca dei concorrenti per la versione in salsa Vip, che arriverà sul piccolo schermo dopo l’estate. Sono stati fatti diversi nomi per le coppie partecipanti, fra cui quelli di Kikò Nalli e ambra Lombardo, che si sono innamorati proprio all’interno della casa del Grande Fratello 2019.Il rapporto, nonostante per ora sia a distanza, procede a gonfie vele: «Bellissimo, anche se per ora, vivendo in due città differenti e avendo entrambi molti impegni, dobbiamo incastrare i nostri incontri – ha raccontato in un’intervista a “Spy” Ambra - Nonostante questo, è una storia a distanza che cresce ogni giorno sempre di più. Kikò è un uomo dalla dolcezza disarmante, con una grande umanità. Mi tratta come una principessa».I due non avrebbero timore ad affrontare le prove di Temptation: «Se mai mi dovessi trovare davanti a una richiesta reale, potrei pensarci. Tra di noi c’è un rapporto di grande maturità, basato sulla fiducia reciproca. Io mi fido molto di lui e sono sicura che la nostra relazione ne uscirebbe indenne. Anche se io, devo ammetterlo, sono molto più gelosa di lui. Non so che effetto mi potrebbe fare vederlo in quella situazione anomala. Forse mi butterei in questa esperienza, come sono abituata a fare nella vita. Al massimo cadrei nella disperazione subito dopo».