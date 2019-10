Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip, confronto in tv dopo l'addio: «Legittimo non amare più una persona»

Un nuovo confronto per Serena Enardu e Pago dopo l’addio al falò di confronto a Temptation Island Vip. L’occasione è stata il salotto di Uomini e donne, in cui i due ex hanno parlato di cosa è successo dopo la partecipazione al reality e dei motivi della separazione.





Pago dal canto suo sottolinea che prima di partire non si era reso conto della situazione: «Avevamo dei problemi, è vero, ma se avessi saputo che aveva dubbi sull'amore che provava per me non sarei di certo andato nel reality. I problemi di coppia sono una cosa, il sentimento un'altra. Qui possiamo parlare di tutto, ma non ha senso arrabbiarci uno con l’altro. A me interessa solo una cosa, chetu non mi ami più. Questa è la cosa importante per me (…) Non ce l'ho con lei, è andata così. È legittimo non amare più una persona».

Per Serena invece il percorso l’ha aiutata a capire e decidere: «Mi aspettavo da te – ha fatto sapere la Enardu - delle reazioni per non far finire la relazione. Invece abbiamo aggirato i problemi e siamo arrivati a questo. Quei 21 giorni ho avuto modo e tempo di pensare a me, a cosa era giusto o sbagliato della mia vita fuori».

