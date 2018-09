Temptation Island Vip, il rilancio di Simona Ventura passa anche per l'ex marito Bettarini. Valeria Marini star

Lunedì 3 Settembre 2018, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 15:06

Il reality prodotto da Fascino per Mediaset si sta facendo spazio nel palinsesto del Biscione. Dopo la fortunata serie Nip conclusasi ad agosto, ecco che all'orizzonte tutto è pronto per la versione Vip. Come il Grande Fratello, appunto. Dopo l'ottima prestazione in conduzione di Filippo Bisciglia, a salire dentro la cabina di comando arriva Simona Ventura, perfettamente in palla e smaniosa di riconquistare il pubblico della prima serata di Canale 5.davanti alle telecamere le storie e il destino di sei coppie non sposate e senza figli in comune «che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto - fanno sapere dalla produzione - e avere conferme sulla propria storia d’amore, sul futuro, sulla possibilità di mettere su una famiglia. Lo scopriranno in un viaggio antropologico che si svolge in un Resort da sogno in Sardegna e piu’ precisamente il Relais Is Morus». Le coppie, una volta sbarcate sull’isola vengono separate (per 21 giorni) e da quel momento vivono senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e l'altro dei fidanzati. Al falò Simona Ventura raccoglie, dopo la visione dei filmati, riflessioni, confessioni e reazioni del gruppo.: Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri; Stefano Bettarini e la giovane Nicoletta Larini, stilista e figlia dell’ex pilota di Formula uno Nicola; Andrea Zenga, figlio d’arte di walter e anche lui portiere con la compagna Alessandra Sgolastra; l'ex tronista Nilufar Addati e il suo neofidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager del marchio Coconuda Fabio Esposito e la sua dolce metà e sua consulente aziendale Marcella Esposito e Sossio Aruta, calciatore e volto noto del trono over di Uomini e Donne con la sua amata Ursula Bennardo.COPPIE:VALERIA MARINI E PATRICK BALDASSARRI,STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINIANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRANILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHISOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDOFABIO ESPOSITO E MARCELLA ESPOSITOSINGLE:LAURA BRAGATO, SARA MELUCCI, FEDERICA CIOCCI,CARLA CINCIRIPI, MARTINA DATTOLA, BARBARA FUMAGALLI,ELENA BERLATO, LAURA CREMASCHI, ERJONA SUVEMANI, EMMA DALLA BENETTA E AUSRA BELEKAITENICOLÒ RANIOLO DAVIDE ROSSI,FRANCESCO CHIOFALO, GIORGIO ALFIERI,PIERPAOLO PRETELLI,NICOLÒ FERRARI,ANDREA CERIOLI, IVAN GONZALES,ARTUR DAINESE, GUIDO CICOGNA,ANDREA TACCONI E ANTONIO BRAUCCI