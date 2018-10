Temptation Island Vip, tensione da Maria De Filippi. Sossio Aruta si difende dalle accuse di Ursula Berardo

Giovedì 11 Ottobre 2018, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 16:49

Tensione in studio durante lo speciale di Temptation Island "Uomini e Donne". La prima coppia a confrontarsi dopo il falò di confronto definitivo è quella formata da, usciti dal programma separati. Tra i due la storia, nata proprio nella trasmissione condotta dasembra finita definitivamente.Tra gli ospiti ancheche si era avvicinato particolarmente a Ursula durante i 21 giorni al villaggio. Manca invece la single Sara, che aveva ricevuto molte attenzioni da Sossio e che lo aveva respinto dopo il falò. «Sara era solo un'amica, io non l'ho cercata dopo, se lei mi avesse detto sì io le avrei detto che non avrei buttato una storia di mesi. Ho iniziato a fare il carino con Sara dopo il primo falò, quando Ursula ha parlato male di me». Il pubblico non gli crede e gli inveisce contro. «Dovevi metterci una croce, che ci vuoi vedere di buono», rincara la dose Tina Cipollari.Frail confronto è infuocato e i due continuano a dire la loro versione dei fatti che fatalmente non coincidere. La donna è furiosa perché Sossio ha deciso di parlare anche della loro intimità in pubblico. A chi gli ricorda che si è fatto avanti con una ragazza più giovane di lui ribadisce: «Io sono un romantico, in questi 21 giorni era "morto"».