Temptation Island Vip puntata speciale, Ursula in lacrime: «Sossio mi ha ricercata e poi ha corteggiato un'altra»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 15:56

A due giorni dalla finale record di ascolti, Simona Ventura e Maria De Filippi, nello speciale di Uomini e Donne, raccontano che ne è stato delle coppie. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono usciti dalla trasmissione e dal falò di confronto separati.«Sossio è un po' l'emblema del Gallo Cedrone», spiega Simona Ventura ospite in studio. Davanti a Maria De Filippi e agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Ursula è scoppiata in lacrime: «Lo avevo idealizzato molto e ci ho voluto credere, sicuramente nei mesi insieme mi ha dimostrato tutt'altro. Ho provato dei sentimenti e ovviamente ci sono ancora, ma sono legati a quello che pensavo. Non ha avuto le p**** di dire in trasmissione che era innamorato di me, cosa che ha ribadito al telefono a telecamere spente. Mi ha detto di ripensarci e che non potevamo perdere tutto. Mi supplicava di vederci, ma si è presentato a casa a mia insaputa. In questo incontro abbiamo litigato pesantemente. Poche ore dopo mi sono arrivati gli screenshot dei messaggi e dei baci inviati da Sossio a una ragazza».Subito la replica di Sossio: «Finito il falò, ho subito cercato Ursula per chiederle scusa. Riconosco di averle mancato di rispetto anche se non ho fatto niente. Ho chiesto di vederla a quattr'occhi. Non potendo incontrarla ho chiesto aiuto a un amico e sono andato sotto casa sua. Quando mi ha visto si è fatta piccola».