Temptation Island Vip, Valeria Marini e Ivan Gonzalez stanno insieme? Lei rivela la verità

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 18:16

Nuova coppia a Temptation Island Vip? Dopo la chiusura della storia con Patrick Baldassari, sono diverse le voci che vorrebbero Valeria Marini innamorata di un tentatore del reality. Ivan Gonzalez, perché di lui si tratta, non avrebbe mai nascosto di avere una debole per l'attrice. Ma è davvero sbocciato l'amore? Ecco la verità di Valeria.Sul settimanale Chi, la showgirl avrebbe affermato: «Ivan mi piace. Non so cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione». Insomma, sarebbe nata una nuova coppia grazie al reality condotto da Simona Ventura.Valeria avrebbe confessato sulle pagine di Chi di aver iniziato a frequentare il tentatore dopo la fine delle riprese. Ivan è molto giovane e al momento la showgirl vivrebbre questa dolce passione alla giornata. Anche se avrebbe confessato di essere nel momento più bello della sua vita. Se son rose...