Teo Tecoli, a Domenica In l'attacco a Costanzo. Poi la telefonata e il chiarimento: ecco cosa è successo

Ospite a Domenica In, Teo Teocoli ha parlato del momento non felicissimo della sua carriera. Nelle ultime settimane, infatti, il conduttore ha più volte lamentato l'assenza di proposte di lavoro in televisione, per cui soffre molto. «Non so perchè, non ho più proposte, è cambiata la televisione, i tempi» ha dichiarato Teocoli. «Ma neanche al cinema?» ha chiesto la conduttrice Mara Venier. «Ma ti dirò... lì non accetterei, perchè l'ho fatto e svegliarmi alle 5 di mattina lavorando fino alle 8 di sera... non mi piceva molto». E qui Venier lo incalza: «Eh.. tu sei comodo!». Nel ripercorrere la sua carriera, Teocoli continua: «Ma sai Mara, ho fatto così tanti programmi che sono diventati cult, come ad esempio Scherzi a parte, che non capisco perchè ora che c'è il 40° anniversario del Maurizio Costanzo show non sono stato invitato». La conduttrice ha risposto chiedendo a Teo se avesse provato a sentire Maurizio Costanzo per capirne il motivo del mancato invito. «No, non l'ho sentito», replica l'attore.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Teo Teocoli a Zelig, standing ovation per il ritorno dopo la malattia TELEVISIONE Morto Paolo Beldì, il regista tv di Quelli che il calcio e Mi...

Dopo la pausa pubblicitaria, Mara esordisce dicendo al suo ospite: «Guarda siccome io e Maurizio siamo amici, sono stata ospite da lui, ora devi farmi fare una cosa...». In sottofondo parte la voce del giornalista Costanzo che subito dice: «Teo io non ce l'ho con te! Ti invito volentieri. Vieni nella terza o quarta puntata». Le telecamere inquadrano il volto di Teo che, emozionato, risponde: «Vengo con molto piacere». Al termine della chiamata c'è una standing ovation per Mara, con tanto di applauso per sottolineare quanto il suo intervento sia stato benefico per il conduttore.