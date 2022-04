Terence Hill, stasera l'ultima puntata a Don Matteo: così il "don" più amato saluta la fiction cult

Stasera in tv giovedì 21 aprile alle 21.25 andrà in onda su Rai1 l'ultima puntata di Terence Hill nei panni di Don Matteo dal titolo «Così vicini, così lontani». Il "Don" più famoso d'Italia saluterà il pubblico che lo ha amato e seguito sin dal 2000 per ben 13 stagioni, dopo essere ormai diventato una figura iconica della tv italiana.

La tredicesima stagione non termina qui, perchè ci saranno altre 6 puntate anche dopo il saluto di Terence Hill. E la Rai ha già annunciato che la fiction, se proseguirà ancora un'altra stagione, lo farà in una veste nuova con Raoul Bova come protagonista.

L'attore: «Volevo continuare»

A motivare l'addio alla fiction è stata soprattutto l'età di Terence Hill che lo scorso 29 marzo ha compiuto 83 anni. Nonostante questo l'attore ha però raccontato ai giornalisti che non si sentiva pronto a lasciare il personaggio e che aveva proposto alla Rai di realizzare 4 film sul modello "Montalbano": "In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi" ha detto l'attore che ha spiegato che durante il periodo delle riprese riusciva a dormire solo 5 ore a notte. La proposta dei 4 film all'anno però non è stata accettata: "Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga".

L'ultima puntata di Don Matteo con Terence Hill

«Così vicini, così lontani» è il titolo della quarta puntata di «Don Matteo 13», in onda su Rai 1 in cui Terence Hill interpreta Don Matteo. La regia è affidata a Luca Brignone, Riccardo Donna e Francesco Vicario e ci saranno tutti i grandi protagonisti di questa stagione: oltre a Terence Hill, Nino Frassica farà la sua comparsa la new entry Raoul Bova nel ruolo di "Don Massimo". Ci saranno anche Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta ed inoltre Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione.

Nell'episodio Franco Fanelli è il fratellastro di Marco, con cui il PM però non ha mai avuto un buon rapporto. Ma sembrano esserci altre ragioni dietro la presenza di Franco a Spoleto, forse legate all'omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. E mentre Federico e

Greta si avvicinano sempre di più, Anna riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell'Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente al centro delle

attenzioni di tutta Spoleto, per via di un nuovo caso letterario: una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui.