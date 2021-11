Teresa Langella in lacrime a Verissimo, il racconto della violenza: «Avevo messo la mia vita nelle sue mani»

Teresa Langella ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex tronista di “Uomini e donne” Teresa Langella ha qualche tempo fa raccontato sul suo profilo Instagram le molestie sessuali subite da un medico chirurgo, come da lei rivelato.

Teresa Langella

Teresa Langella in lacrime a "Verissimo", il racconto della violenza

Teresa Langella ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex tronista di “Uomini e donne” Teresa Langella si è confidata tempo fa su Instagram, parlando delle molestie sessuali subite da un medico chirurgo: «Con questo dottore ho fatto un primo intervento al seno - ha raccontato - e non è andato bene. Abbiamo deciso per una seconda operazione, mi fidavo di lui, ha la vita delle persone nella sua mani. Prima del secondo intervento ho fatto delle visite e li è accaduto tutto. Durante le visite c’era mia madre che mi accompagnava e il dottore con la scusa della privacy la allontanava. Non entro nel dettaglio, ma non si è comportato da medico. Le visite non si fermavano al seno.. lui mi diceva che era dell’idea che al seno fossero collegate anche le ghiandole di altre parti del corpo… Io mi sono sentita in colpa, vergognata, soprattutto quando ho preso consapevolezza».

Qualche tempo dopo l’intervento Teresa Langella è stata chiamata dalla polizia perché il dottore era imputato per reati simili: «Appena hanno visto il mio malessere hanno capito e allora ho riportato fuori tutto, sono crollata. Ho deciso di denunciare e ho scoperto che non ero stata l’unica a subire molestie».

Teresa Langella è poi scoppiata in lacrime leggendo il post scritto su Instagram in cui raccontava la sua terribile esperienza: «Sono qui però ancora un po’ mi vergogno, provo a fare la dura però… voglio essere forte! Devo essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto dopo quelle parole. Non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto, sbagliata, perché non siamo noi in errore. Voglio dare forza a chi non ha voce, ho la fortuna di esser con voi a nome di tutti loro».