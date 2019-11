La mamma di Nadia Toffa: «I soldi del suo libro ai bimbi della Terra dei Fuochi»À

La mamma di Nadia Toffa ha parlato per la prima volta della figlia in un programma televisivo. Dopo la scomparsa della figlia, lo scorso 13 agosto, la signora Margherita è stata ospite a Quarto Grado, insieme a don Patriciello, ricordando la iena e il suo grande impegno per i bambini malati della Terra dei fuochi.



LEGGI ANCHE

La donna ha deciso di devolvere interamente i ricavati del libro di Nadia, "Non fate i bravi", alla ricerca per aiutare le persone malate della Terra dei fuochi, scegliando di portare avanti la battaglia della figlia strappata alla vita dal tumore al cervello. La Toffa da sempre aveva combattuto per i diritti dei bimbi malati, si era impegnata portando avanti delle indagini per fare chiarezza, per trovare i colpevoli, ma soprattutto per dare a questi bimbi strutture in cui potessero essere curati e che dessero loro una speranza di guarigione e di vita.



LEGGI ANCHE

«Lei non ha mai avuto paura. Era forte dentro», ha ricordato la signora Margherita, «Io mi alzo tutte le mattine ed è lei che mi dice cosa devo fare». Don Patriciello, che ha affiancato Nadia nella sua battaglia, celebrando anche le sue esequie, ha poi concluso: «È venuta qua come una giornalista come tante, ma non lo era. E me ne accorgevo quando si andava a casa degli ammalati».

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA