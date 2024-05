«Tesori nascosti»: creare il look giusto sfruttando il proprio armadio

Aiutare le donne a creare un look vincente e sempre adeguato alle circostanze, sfruttando al meglio ciò che hanno nell’armadio e nello stesso tempo evitare lo spreco generato dallo shopping compulsivo. Sono questi gli obiettivi di “Tesori nascosti”, la nuova trasmissione condotta da Maria Chiara Casillo e prodotta da “GT Channel” che andrà in onda il mercoledì - dal 15 maggio 2024 - alle ore 21 su “GT Channel” (canale 117 del Digitale Terrestre).

Un format cool che in ogni puntata vedrà l’inviata speciale Titti Petrucci, stilista ed imprenditrice nel settore moda, entrare nella casa di una donna diversa per aiutarla a creare il proprio look, rovistando nel suo armadio e mescolando capi vintage preziosi con pezzi nuovi, capi importanti e non, dal sartoriale al “pret-à-porter”, dall’artigianale alle grandi firme, all’insegna del riciclo, contro lo spreco e il consumismo. In studio, insieme alla conduttrice, ci saranno due ospiti: uno fisso, Davide Rossetti, esperto di moda, e il titolare di una boutique, diverso per ogni puntata.

Repliche ogni domenica alle 24.